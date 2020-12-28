Рыболовное судно затонуло в Баренцевом море, судьба 17 человек неизвестна

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Предполагается, что судно затонуло из-за обледенения.

«Экипаж 19 человек. Спасены два человека», — указано в сообщении МЧС.

В настоящее время поисками рыбаков занимается экипаж судна «Войково», дополнительно к месту направлены три судна.

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