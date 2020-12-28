Пьяного авиадебошира сняли с рейса в аэропорту Владивостока

Полицейские сняли с самолета, который отправлялся в Москву, пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ДФО.

В пресс-службе рассказали, что мужчина находился на борту воздушного судна в нетрезвом виде и своим поведением мешал рядом сидящим пассажирам, в связи с чем командир экипажа решил отстранить нарушителя от перелета.

«Стражи правопорядка прибыли на борт самолета, задержали и доставили 50-летнего жителя Петропавловск-Камчатского городского округа в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Владивостока,» — указано в сообщении.

В транспортной полиции добавили, что пассажир от медицинского освидетельствования отказался. Полицейские составили в отношении мужчины протокол по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях («появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Ему грозит до 15 суток административного ареста.

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