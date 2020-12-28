В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп граждан

В Москве стала доступна запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с понедельника, 28 декабря, получить прививку от COVID-19 смогут лица старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

По последним данным, в Москве выявили уже 786 204 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 604 604, скончались 10 913 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве вакцинация от коронавируса станет доступна для широкого круга людей

— «Самая большая группа риска»: в Москве начинают прививать пожилых

— Собянин заявил о расширении круга категорий для вакцинации от COVID-19

— Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

— Путин собирается сделать прививку от коронавируса