В США оценили серьезность течения заболевания «британским» штаммом COVID-19
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, ранее выявленный в Великобритании, вероятнее всего, не вызывает более серьезное заболевание, чем прежние ее разновидности. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.
По словам эксперта, быстрое распространение инфекции в США связано с тем, что COVID-19 является РНК-содержащим вирус и с ним постоянно происходят мутации.
«В большинстве случаев мутации не имеют значения с практической точки зрения. Но время от времени в ходе наблюдений выявляется что-то такое, что вызывает подозрения или на деле свидетельствует о повышении заражаемости», — сказал Фаучи.
Он отметил, что важно установить, вызывает ли инфицирование «британским» штаммом более тяжелое заболевание.
«Ответ заключается в том, что, по всей видимости, это не так», — добавил Фаучи.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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