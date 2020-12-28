В США оценили серьезность течения заболевания «британским» штаммом COVID-19

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, ранее выявленный в Великобритании, вероятнее всего, не вызывает более серьезное заболевание, чем прежние ее разновидности. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

По словам эксперта, быстрое распространение инфекции в США связано с тем, что COVID-19 является РНК-содержащим вирус и с ним постоянно происходят мутации.

«В большинстве случаев мутации не имеют значения с практической точки зрения. Но время от времени в ходе наблюдений выявляется что-то такое, что вызывает подозрения или на деле свидетельствует о повышении заражаемости», — сказал Фаучи.

Он отметил, что важно установить, вызывает ли инфицирование «британским» штаммом более тяжелое заболевание.

«Ответ заключается в том, что, по всей видимости, это не так», — добавил Фаучи.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ВОЗ оценили распространение «британского» штамма коронавируса

— В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ «британского» штамма COVID-19

— Ученые назвали причину высокой заразности нового варианта коронавируса для детей