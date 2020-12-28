У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Чили. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).

По ее данным, эпицентр стихии был расположен в 149 км к северо-западу от небольшого населенного пункта Корраль в южной части Чили (область Лос-Риос).

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На границе Китая и России произошло землетрясение

— Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете

— Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Турции