У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8
Антон Демидов
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Чили. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).
По ее данным, эпицентр стихии был расположен в 149 км к северо-западу от небольшого населенного пункта Корраль в южной части Чили (область Лос-Риос).
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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