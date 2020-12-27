Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Греции Катерина Сакелларопулу прошла вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что прививка была сделана препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Кроме того, вакцинацию прошел премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, который назвал вакцину единственным средством против COVID-19.

Также от коронавируса привилась президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, вакцинация является способом «вернуть жизнь в нормальное русло».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Турция сообщила о задержке поставки китайской вакцины от COVID-19

Посол назвал срок поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Проблемы с вакцинацией от COVID-19 произошли в Баварии