Президенты Словакии и Греции прошли вакцинацию против коронавируса

Президент Греции Катерина Сакелларопулу прошла вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что прививка была сделана препаратом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Кроме того, вакцинацию прошел премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, который назвал вакцину единственным средством против COVID-19.

Также от коронавируса привилась президент Словакии Зузана Чапутова. По ее словам, вакцинация является способом «вернуть жизнь в нормальное русло».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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