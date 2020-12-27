Проблемы с вакцинацией от COVID-19 произошли в Баварии

Проблемы при вакцинации от коронавируса нового типа произошли в Баварии из-за предполагаемого нарушения условий хранения вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

По данным радиостанции, могло произойти нарушение холодовой цепи, которая обеспечивает поддержание температуры вакцины при хранении и доставке препарата. Для сохранения вакцины Pfizer и BioNTech требуется температура 75...-80℃, при этом после размораживания ампулы можно хранить не более пяти дней.

Проблемы наблюдались в двух округах Баварии: в Верхней Франконии и Швабии, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в странах Европейского Союза началась вакцинация от коронавируса нового типа.

За все время пандемии в мире выявлено более 80 млн случаев COVID-19, из них более 1,7 млн — с летальным исходом.

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