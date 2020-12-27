Посол назвал срок поставки вакцины «Спутник V» в Белоруссию

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, когда начнутся поставки вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал СТВ.

По его словам, первые поставки препарата «Спутник V» стартуют уже в начале 2021 года.

Он также поблагодарил Белоруссию за оценку эффективности вакцины и за успешное проведение «экспериментального цикла по апробации вакцины».

Дипломат добавил, что это является очередным поводом «для сплочения и определения того, что мы можем делать вместе в рамках реальных производств».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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