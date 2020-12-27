Турция сообщила о задержке поставки китайской вакцины от COVID-19

Первая партия китайской вакцины от коронавируса, направленная в Турцию, задерживается на день или два, сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Поставка задерживается из-за выявленного случая COVID-19 на таможне в Пекине, пояснил Коджа.

«По этой причине прибытие наших вакцин, которые, как ожидается, будут отправлены после таможенных процедур, задерживается на день или два», – написал министр.

За все время пандемии в мире выявлено более 80 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,7 млн – с летальным исходом.

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