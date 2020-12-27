AtraZeneca проверит эффективность своей вакцины против нового варианта COVID

Компания AsraZeneca считает, что ее вакцина от коронавируса будет эффективна против нового варианта патогена, однако будут проведены необходимые исследования, сообщает Associated Press со ссылкой на руководство компании.

«Пока что мы думаем, что вакцина должна оставаться эффективной. Но мы не можем быть уверены, поэтому мы собираемся это проверить», — заявил исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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