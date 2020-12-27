Власти Чечни объявили 31 декабря выходным

В Чеченской Республике 31 декабря будет выходным днем, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Друзья, я подписал Указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днем <...> Также рекомендую частным бизнес-компаниям в республике по возможности последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома», – написал Кадыров.

Глава республики отметил, что работать продолжат организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, а также сотрудники экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.

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