Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год
Бернст Ю.
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год из-за рисков распространения коронавируса, передает газета Le Journal du Dimanche.
«Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его!» — заявил Веран.
Он отметил, что «не следует за один вечер рисковать блокировкой страны на несколько недель».
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет 2 550 864.
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