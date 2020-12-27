Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год из-за рисков распространения коронавируса, передает газета Le Journal du Dimanche.

«Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его!» — заявил Веран.

Он отметил, что «не следует за один вечер рисковать блокировкой страны на несколько недель».

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет 2 550 864.

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