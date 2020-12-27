В России создадут аналог лекарства от COVID-19, которым лечили Трампа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи займется разработкой препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, передает ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты… одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается», — рассказал ученый.

Подобным препаратом лечился от коронавируса президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В начале октября ему сделали инъекцию «коктейля из антител» от фирмы Regeneron.

Речь идет о моноклональных антителах, которые находятся в плазме переболевших и защищают от COVID-19.

Однако в центре Гамалеи занимаются разработкой таких антител генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде, уточнил Гинцбург.

Он добавил, что к концу 2021 года сможет рассказать о положительных результатах работы.

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