Семь человек погибли и семь ранены при нападении с ножом в Китае
Бернст Ю.
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В городе Кайюань провинции Ляонин на северо-востоке Китая мужчина напал с ножом на людей, пишет газета Global Times.
В результате по меньшей мере семь человек погибли и семь получили ранения. Пострадавших госпитализировали.
По данным издания, подозреваемый был пойман.
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