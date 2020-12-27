Семь человек погибли и семь ранены при нападении с ножом в Китае

В городе Кайюань провинции Ляонин на северо-востоке Китая мужчина напал с ножом на людей, пишет газета Global Times.

В результате по меньшей мере семь человек погибли и семь получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

По данным издания, подозреваемый был пойман.

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