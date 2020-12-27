Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5 063 пациента, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции увеличилось до 604 604.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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