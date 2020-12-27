В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как выбрать хорошую красную икру.

«При покупке красной икры в жестяной банке следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — объяснила специалист агентству «Прайм».

Лучше брать икру, которая производится на Камчатке или Сахалине — в местах традиционного отлова рыбы.

Чтобы избежать подделки, лучше брать заводскую икру. Как отмечает эксперт, не заводскую икру могут смешать с икрой более дешевых видов или вообще добавить икру, сделанную из растительного сырья. Кроме того, потребитель не сможет сам определить, какие консерванты содержатся в таком продукте.

По словам Буслаевой, качественную красную икру можно найти в супермаркетах и специализированных рыбных магазинах.

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