Кинолог призвал не кормить собак новогодним оливье и красной икрой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал не кормить животных с праздничного стола, поскольку от этого собаки страдают непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Праздничный стол всегда привлекает внимание собак: всевозможные вкусные закуски, манящие запахи. Мы постоянно говорим о том, что человеческая еда не подходит собакам. Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола», — говорится в сообщении.

Жирная, острая, жареная и копченая пища с праздничного стола может быть токсичной и опасной для собаки. Оливье может вызвать отравление и другие пищевые расстройства у животного. Жареное мясо, бутерброды с икрой, селедка под шубой и другие блюда также не подходят для того, чтобы угощать ими питомца. Лук и чеснок, которые содержатся в блюдах, тоже под запретом, отметил он.

Он напомнил и о том, что нельзя давать собаке любые кости со стола, поскольку она не в состоянии их переварить. Более того, напомнил эксперт, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.

Запретил Голубев угощать собак и сладостями. Продукты с содержанием шоколада содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Наносимый ими вред желудку и другим органам собаки необратим.

Он призвал держать подальше и фруктовую тарелку. Так, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью (поражение почек - ред.). Они нередко становятся причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов желудочно-кишечного тракта, болезней сердца.

На случай, если все же собака что-то съела со стола и отравилась, Голубев советует иметь в домашней аптечке активированный уголь или другой сорбент. А в случае ухудшения здоровья питомца немедленно везти его в ветеринарную клинику. «Возможно, потребуется промывание желудка», — говорится в сообщении.