Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, Об сообщила пресс-служба президента страны, передает РИА «Новости».

«Президент Альберто Фернандес провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины «Спутник V» прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране», — говорится в сообщении.

В четверг в Аргентину было доставлено 300 тысяч доз российской вакцины. Еще 5 миллионов должны прибыть в январе и 14 миллионов в феврале.

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