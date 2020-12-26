В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса не будет последней
Пандемия коронавируса не будет последней, поэтому странам нужно укреплять системы здравоохранения и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.
«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — сказал Гебрейесус.
Он также подчеркнул, что за последние 12 месяцев мир перевернулся с ног на голову.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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