В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса не будет последней

Пандемия коронавируса не будет последней, поэтому странам нужно укреплять системы здравоохранения и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — сказал Гебрейесус.

Он также подчеркнул, что за последние 12 месяцев мир перевернулся с ног на голову.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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