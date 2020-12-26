Специалисты назвали пять симптомов COVID-19, при которых нужно срочно обратиться к врачу

Британский центр контроля и предупреждения заболеваний назвал пять симптомов коронавируса, при которых нужно срочно обратиться к врачу. Об этом пишет Daily Express.

Помимо основных признаков — температуры, кашля, потери вкуса и обоняния — нужно обратить внимание на затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

Врачи предупредили, что это не все возможные симптомы.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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