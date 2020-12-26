В Приморье спасли застрявшего на льду оленя

В Приморье сотрудники госохотнадзора спасли пятнистого оленя, который застрял на льду Кучелиновского водохранилища. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Оказавшись на скользкой поверхности, олень не смог двигаться дальше, поэтому просто лежал и ждал помощи», — говорится в публикации. Также там отмечается, что, вероятно, на лед животное загнали дикие собаки.

На место прибыла группа охотнадзора и сотрудники полиции. Специалисты осмотрели животное и, убедившись, что оно не ранено, оттащили за рога оленя к берегу, где поставили на ноги и выпустили в лес. Также его освободили от ленты ограждения, в которой он запутался, по-видимому, спасаясь от диких собак.

В настоящее время животное вне опасности.

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