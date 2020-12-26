Жертвами пожара в жилом доме в Башкирии стали трое человек

В результате пожара в жилом доме в Федоровском районе Башкирии погибли трое человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в 15.43 (по местному времени) 26 декабря в доме на улице Ленина в деревне Акбулатово. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили тела троих человек: двух мужчин 1961 и 1959 годов рождения и женщины 1931 года рождения. Предполагается, что это были мать и двое сыновей.

По данным ведомства, одноэтажный бревенчатый дом площадью 40 кв. м был полностью охвачен огнем, пожарные локализовали возгорание в 16.00, в 16.15 пожар был потушен.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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