В Испании выявили новый штамм коронавируса

В Мадриде выявили по меньшей мере четыре случая нового штамма коронавирусной инфекции, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом заявил заместитель советника по здравоохранению правительства сообщества Мадрид Антонио Сапатеро, передает РИА «Новости».

«Мы подтвердили на сегодняшний день четыре случая этого нового британского варианта в нашем сообществе, и сейчас есть еще три подозрительных случая», — уточнил он.

Отмечается, что первый случай нового штамма был выявлен у человека, прибывшего из Великобритании.

По словам Сапатеро, состояние пациентов с этим видом COVID-19 не тяжелее, чем у других заболевших.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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