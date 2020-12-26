Полиция назвала предварительную причину стрельбы в Берлине

В полиции Берлина назвали вероятную причину стрельбы в районе Кройцберг. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, стрельба произошла из-за ссоры между пока неустановленным числом участников.

«В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что официально по этому делу задержанных нет, правоохранители устанавливают, бы ли стрелок один или стреляли несколько человек.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла рано утром 26 декабря на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии.

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