В Самаре задержаны адвокаты по подозрению в попытке сбыта килограмма амфетамина

В Самаре задержали двух адвокатов по подозрению в попытке сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Самарской области.

«В городе Самаре задержаны два адвоката Адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере».

По версии следствия, подозреваемые приобрели больше килограмма амфетамина и планировали его продать. В ходе оперативного мероприятия 24 декабря полицейские изъяли вещество из автомобиля мужчин, на котором они передвигались.

Как отмечает источник в силовых структурах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.

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