В Москве выявили еще 7 480 случаев коронавируса

В Москве за прошедший день выявили 7 480 случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«За последние сутки госпитализировано 1774 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 569 человек», — говорится в публикации.

Всего в столице инфекция была подтверждена у 779 584 человек. Вылечился 599 541, скончались 10 840.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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