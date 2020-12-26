Число случаев коронавируса в России перевалило за 3 миллиона

В России выявили 29 258 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegrаm-канале.

Также за прошедший день выздоровели 28 185 человек, скончались 567.

За все время пандемии коронавирус подтвердили у 3 021 964 жителей России. Выздоровели 2 426 439 пациентов, умерли 54 226.

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