Число случаев коронавируса в России перевалило за 3 миллиона
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России выявили 29 258 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegrаm-канале.
Также за прошедший день выздоровели 28 185 человек, скончались 567.
За все время пандемии коронавирус подтвердили у 3 021 964 жителей России. Выздоровели 2 426 439 пациентов, умерли 54 226.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5602 пациента
— Названы правила ношения масок на улице
— Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет