В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Об этом пишет «Интерфакс».

Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв произошел в квартире на 6-м этаже, в результате чего начался пожар.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что пожарные выехали на сообщение о пожаре в доме на улице Березовской.

«Погиб один человек, женщина, личность устанавливается», — отметили в спасательном ведомстве.

При этом там не уточнили, из-за чего возник пожар и есть ли разрушения конструкций дома.

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