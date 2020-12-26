В многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа
Катерина Медведева
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В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Об этом пишет «Интерфакс».
Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв произошел в квартире на 6-м этаже, в результате чего начался пожар.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что пожарные выехали на сообщение о пожаре в доме на улице Березовской.
«Погиб один человек, женщина, личность устанавливается», — отметили в спасательном ведомстве.
При этом там не уточнили, из-за чего возник пожар и есть ли разрушения конструкций дома.
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