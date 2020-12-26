Более 350 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

По меньшей мере 357 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды в субботу, 26 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы страны по ЧС.

Отмечается, что в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 281 населенный пункт в Полтавской области, 46 — в Сумской области, 15 — в Донецкой, 13 — в Днепропетровской, 2 — в Черновицкой.

По данным ведомства, проблемы появились из-за снега и порывов ветра. В настоящее время на месте работают ремонтные службы.