Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5602 пациентов
Анна Светлова
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За минувшие сутки в Москве от коронавируса нового типа вылечились 5602 пациента, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 в столице увеличилось до 599 541, указано в сообщении.
За все время пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 53 тыс. — с летальным исходом.
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