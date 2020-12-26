Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5602 пациентов

За минувшие сутки в Москве от коронавируса нового типа вылечились 5602 пациента, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 в столице увеличилось до 599 541, указано в сообщении.

За все время пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 53 тыс. — с летальным исходом.

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