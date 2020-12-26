Мэр Нэшвилла назвал произошедший взрыв умышленным
Мэр Нэшвилла Джон Купер прокомментировал произошедший в городе взрыв. Об этом сообщает ABC.
Он подчеркнул, что, по предварительным данным, произошедшее является умышленным взрывом бомбы.
Чиновник также выразил мнение, что ЧП должно было спровоцировать страх у населения.
По его словам, состояние трех пострадавших оценивается как стабильное.
Как сообщалось, автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, штат Теннесси, полиция предполагает, что взрыв был преднамеренным. В результате инцидента пострадали трое человек, были повреждены десятки зданий. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние некритическое.
В настоящее время расследование ведется несколькими агентствами, как местными, так и федеральными, в том числе Федеральным бюро расследований (ФБР).
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