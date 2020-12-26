Россияне рассказали о своих главных целях на 2021 год

Россияне рассказали, какие бы цели они больше всего хотели бы реализовать в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, большая часть опрошенных граждан России, 39%, планирует создать свою финансовую подушку безопасности, а также научиться распоряжаться деньгами с умом.

Кроме того, 30% хотели бы больше времени уделять семье и дому. При этом 24% респондентов заявили, что хотят начать вести здоровый образ жизни. Также 7% опрошенных рассказали, что в 2021 году они намерены совершить крупную покупку.

Однако в новогоднюю ночь большинство россиян намерено загадать желание, связанное со здоровьем — почти половина опрошенных, а пятая часть респондентов — связанное с финансами.

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