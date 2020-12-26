В Москве в субботу ожидается до -2°С

В Москве в субботу, 26 декабря, ожидается облачная погода, а также местами небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха достигнет отметки в -2°С — 0°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -7°С — -5°С. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.