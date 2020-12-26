Роспотребнадзор оценил риски заражения COVID-19 на уличном мероприятии

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил риски заражения короанвирусом во время мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на мероприятиях уличного формата риски заражения снижаются по сравнению с ситуацией, когда люди находятся в помещении.

«Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», — подчеркнул Горелов.

Он также призвал соблюдать предписания по борьбе с распространением коронавируса, несмотря на такие показатели.

Специалист добавил, что горкам, каткам и другим аттракционам необходимо организовывать работу так, чтобы избегать больших скоплений людей в одном месте.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80 млн заболевших, почти 56,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».