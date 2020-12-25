Глава Минпросвещения рассказал о ходе вакцинации учителей от COVID-19

Многие российские учителя уже прошли вакцинацию от коронавируса нового типа, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам министра, сделавшие прививки учителя чувствуют себя хорошо. Он добавил, что пройти вакцинацию «желательно».

За все время пандемии в России коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, более 53 тыс. заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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