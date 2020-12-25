Синоптик рассказал о продолжительности снегопада в Москве

Интенсивный снегопад в Москве продолжится до позднего вечера пятницы, 25 декабря, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, сильный снег в столице будет идти до 21.00-22.00 мск, после чего интенсивность снегопада снизится. При этом выпадение осадков не прекратится, ночью снег будет идти слабо, с перерывами.

В субботу, 26 декабря, снегопад ожидается местами, он будет небольшой, мозаичный, отметил Тишковец.

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