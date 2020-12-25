В Петербурге отмечена рекордная суточная госпитализация с COVID-19

В коронавирусные стационары Санкт-Петербурга за минувшие сутки поступило рекордное число пациентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным, за 24 декабря стационары приняли 1028 пациентов. Предыдущая рекордная госпитализация — 1025 пациентов.

Несмотря на высокую госпитализацию, власти отмечают стабилизацию эпидпроцесса.

«При анализе недельных суммарных показателей отмечается снижение количества госпитализаций на 0,3%. В целом, график госпитализаций демонстрирует тенденцию к стабилизации эпидемиологического процесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

За все время пандемии в Петербурге выявлено более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более 7 тысяч заразившихся скончались. Всего по стране выявлено более 2,9 млн случаев COVID-19, из них более 53 тысяч — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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