В Ялте смягчили график подачи воды на новогодние праздники

Вода будет непрерывно подаваться в дома жителей Ялты на Новый год и в Рождество, несмотря на введенные ограничения. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, передает «Интерфакс».

«С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января», — говорится в сообщении.

В остальные дни вода будет подаваться с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.

Павленко выразила надежду, что осадки не прекратятся и водохранилища получат приток воды, что позволит «в дальнейшем увеличить время ее подачи».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Как стало известно до этого, крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.

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