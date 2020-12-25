В России к регистрации готовится пятая площадка для производства «Спутника V»
Валерия Исполатова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России готовится к регистрации пятая площадка для производства вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».
По словам главы правительства, изготовление этого препарата — уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире.
«Сегодня его делают на четырех производственных площадках, и пятая сейчас готовится к регистрации», — сказал Мишустин.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».
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