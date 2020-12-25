Мясников оценил шансы повторно заболеть COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал маловероятной возможность повторного заболевания COVID-19. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, известны лишь единичные подтвержденные случаи клинически значимой реинфекции.

«Просто выздороветь, потом подтвердить выздоровление отрицательным ПЦР тестом, а потом получить опять положительный результат без наличия симптомов — не значит заболеть повторно», — говорится в сообщении.

Он также привел результаты южнокорейских исследований, согласно которым ни у одного из 108 переболевших COVID-19 пациентов, у которых спустя некоторое время тест вновь стал положительным, не удалось обнаружить живой вирус на специальной клеточной культуре.

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