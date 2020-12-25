2023-й год может стать Годом математики в России
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин распорядился доложить о возможности сделать 2023-й год Годом математики в России. Об этом пишет РИА «Новости».
»Правительству РФ... рассмотреть вопрос о проведении в 2023 году в Российской Федерации Года математики», — поручил президент.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2021 года. За исполнение ответственен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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