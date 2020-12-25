Россия ввела обязательную самоизоляцию для прибывших из Британии

Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

«Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ, соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со следующего после опубликования дня.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Канаду и Турцию, объявили, что временно ограничивают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации вируса.

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