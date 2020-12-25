Глава Якутии открыл два ключевых объекта социальной инфраструктуры 

В якутском селе Майя в пятницу состоялось торжественное открытие многофункционального культурно-досугового центра имени народного артиста СССР Дмитрия Фёдоровича Ходулова.

Решение о возведении объекта принял в 2018 году Айсен Николаев, будучи исполняющим обязанности главы Якутии.

Спустя два года он приехал в село, чтобы лично поздравить майинцев с открытием объекта.

«Новое здание дома культуры появилось в Майе благодаря инициативности, настойчивости местных жителей. Мегино-Кангаласская земля вырастила множество талантливых людей, которые прославили свою Родину далеко за ее пределами. Начиная с 1936 года, когда в селе появился народный театр Дмитрия Ходулова, здесь работают по-настоящему талантливые люди», – сказал глава республики.

Тем временем в посёлке Нижний Бестях состоялось открытие современного спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном.

С этим событием Айсен Николаев поздравил жителей Мегино-Кангаласского улуса, отметив, что спортивный комплекс такого уровня открывается в сельской местности впервые.

«Стройка началась совсем недавно, казалось бы, построить объект за такой короткий срок было невозможно, но наши строители справились. Благодаря такому прекрасному комплексу спортсмены получат стимул для дальнейшего роста», – сказал он.

Николаев добавил, что стратегия поддержки села через развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни будет продолжена в стратегической инициативе «Здоровый якутянин – здоровая Якутия».