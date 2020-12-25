Досрочную сдачу ЕГЭ в 2021 году отменят

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что досрочная сдача Единого государственного экзамена в 2021 году будет отменена из-за пандемии коронавируса.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для участников ЕГЭ, которые не смогут написать экзамен в основные сроки из-за болезни или по иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Сроки проведения будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы.

Также министр сообщил, что выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, сдадут только два выпускных экзамена — русский язык и математику. Сдача этих предметов пройдет с 24 по 28 мая.

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