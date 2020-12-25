Эрдоган подтвердил полный запрет на новогодние программы в отелях Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что в стране вводится полный запрет на новогодние развлекательные программы в отелях и на виллах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Новогодние вечеринки, где бы они ни проводились – в отелях, на виллах, где угодно, не будут разрешены, наши силы безопасности примут меры», — сказал он.

Ранее МВД Турции разослало в провинции страны циркуляр, согласно которому, все развлекательные новогодние программы в отелях будут запрещены в связи с пандемией коронавируса. Так, ограничение вступит в силу с 21.00 31 декабря этого года и будет действовать до 5.00 4 января грядущего года.

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