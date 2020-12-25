Находившийся в розыске 10 лет мужчина умер после прыжка с 7-го этажа
Елизавета Мележенкова
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Находившийся десять лет в федеральном розыске мужчина погиб после побега от сотрудников полиции и прыжка с 7-го этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел по адресу: улица Трехгорный Вал, дом 20.
Как уточняется, он совершил прыжок из окна многоэтажки при попытке задержания сотрудниками правоохранительных органов.
Мужчина погиб в реанимации, куда его доставила скорая помощь.
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