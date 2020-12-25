Совфед одобрил закон об усилении ответственности за клевету в интернете
Совет Федерации одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, будет наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.
Клевета в интернете будет наказываться штрафом до миллиона рублей или лишением свободы до двух лет.
Поправки вносятся в статью 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Клевета»).
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