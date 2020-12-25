Совфед одобрил закон об усилении ответственности за клевету в интернете

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий уголовную ответственность за клевету в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, будет наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Клевета в интернете будет наказываться штрафом до миллиона рублей или лишением свободы до двух лет.

Поправки вносятся в статью 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ («Клевета»).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России предложили ужесточить наказание за клевету в сети

— Госдума приняла законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления

— В Белоруссии задержан администратор публиковавшего данные силовиков канала