Первых пострадавших в ДТП под Рязанью доставили в областную больницу

Двоих детей и одного взрослого, которые пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области, доставили в областную клиническую больницу региона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в больнице.

«Уже привезли двоих детей и взрослого в областной центр. И сейчас (реанимобили. – прим. «Газета.Ru») еще поедут», — сообщили в рязанской клинической больнице.

Авария с пассажирским автобусом Москва — Волгоград произошла ночью в Скопинском районе Рязанской области. В ДТП погибли четыре человека, пострадали более 10 человек. Семь из них планировалось перевезти в больницу на реанимобилях, остальные будут доставлены вертолетом санавиации.

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