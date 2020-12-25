Сделавшие прививку от коронавируса могут стать донорами плазмы
Сделавшие прививку от коронавируса могут стать донорами плазмы для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.
В то же время он уточнил, что желающим сдать плазму надо проверить наличие антител в крови, потому что их число со временем уменьшается.
В настоящий момент переливание плазмы считается одним из наиболее эффективных методов лечения коронавируса.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 79 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.
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