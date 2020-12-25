Назван отличительный симптом лечащихся от коронавируса на дому

В Нижневартовске провели исследование, которое показало, что лечащиеся от коронавируса в амбулаторных условиях больше хотят спать, нежели пациенты в стационаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местной психоневрологической больницы.

Исследование было проведено среди 170 пациентов, проходивших лечение дома. Целью являлось определить их эмоциональное состояние в период пандемии и строгой изоляции на дому.

«По результатам опроса можно сделать выводы о том, что большинство пациентов отмечают желание больше спать (72%)», — рассказали в пресс-службе.

Также выяснилось, что женщины больше мужчин обеспокоены будущим (49% и 22% соответственно).

Отмечается, что чуть более 70% опрошенных сильнее, чем обычно, беспокоятся за близких и тревожатся за свое состояние. У больных коронавирусом усиливается чувство напряженности, страха и тревоги, причем внешний вид врача, который носит защитный костюм, только усугубляет данные реакции.

Авторы исследования подчеркивают, что COVID-19 — это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на факт наличия заболевания, изоляцию от близких, лечение и восстановление.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РАН спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

— Инфекционист предупредил о возможном росте случаев COVID-19 после праздников

— Вирусолог сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации